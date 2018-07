Espera na imigração em Guarulhos chegou a 2 horas hoje

Conforme informações da SAC, a checagem, que normalmente leva menos de um minuto, chegou a levar sete minutos por passageiro, levando a atrasos de até duas horas. Por outro lado, o ministro comemorou o rápido desembarque das seleções que chegaram vindos de diversos aeroportos do Pais. De acordo com ele, a média até agora, faltando duas equipes para desembarcar no Brasil, foi de cerca de 30 minutos, considerando da abertura das portas da aeronave até o fim da Imigração.

Conforme a SAC, os franceses tiveram o desembarque mais rápido, de 8 minutos. No Galeão, os ingleses tiveram a segunda operação mais rápida, de 13 minutos. Por outro lado, os camaroneses levaram 48 minutos, também no Galeão, o maior tempo de desembarque entre todas as seleções.