Espera por dentadura supera 3 anos

Há cerca de um mês, a diarista Sandra Maria Siqueira Mota, de 55 anos, trocou o prato de arroz, feijão e peito de frango assado pela sopa de legumes "bem amassadinha". Desde a última ida ao dentista, em 17 março, Sandra está sem a prótese dentária e sem previsão de quando poderá voltar a ter uma alimentação - e uma vida - normal.

Foi a própria dentista da UBS Profeta Jeremias, em Cidades Tiradentes, zona leste da capital, que avisou que a "fila da prótese" era longa e a espera por um novo sorriso poderia levar mais de um ano.

"Nunca mais comi pão de padaria. Parece que eu envelheci. Nem vontade de passar o meu batonzinho eu tenho mais", disse ela.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a espera para a colocação de uma prótese dentária pode levar até três anos e meio. A fila tem hoje 27 mil pessoas. A Secretaria de Saúde promete uma força tarefa para diminuir pela metade essa espera ainda neste ano. As maiores filas estão nos extremos leste, norte e sul da cidade.

Sandra começou o tratamento em setembro do ano passado. Desde então, já arrancou três dentes. A última extração está marcada para o próximo mês. Só depois dessa etapa ela poderá tirar os moldes para fazer uma nova dentadura. A antiga, devido às mudanças na arcada dentária, já não serve mais. Está guardada em casa, dentro de um copo com água.

A diarista usa prótese há quase 30 anos e, de tempos em tempos, precisa trocá-la, mas esta é a primeira vez que, por conta da sua situação financeira, depende do sistema público de saúde para fazer a substituição.

Orçamento. Quando foi avisada pela dentista da UBS que todo o processo poderia levar mais de um ano, Sandra tomou um susto e começou a fazer as contas para ver se poderia pagar por um tratamento particular. Ela ainda não conseguiu descobrir como incluir no orçamento doméstico, de quem trabalha como faxineira, um procedimento que pode custar entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

Em uma clínica privada, no entanto, a colocação de uma prótese leva apenas um mês e, nesse período, a pessoa usa uma dentadura provisória.

O marceneiro Emídio Nunes de Souza, de 63 anos, sabe o quão longa pode ser essa espera. Ele conta que entrou na fila da prótese há três anos e que, desde então, nunca mais teve notícias sobre a sua demanda. "Nunca me procuraram e eu continuo esperando", afirmou.

Antes ganhar a prótese, no entanto, Souza diz que precisa fazer uma pequena cirurgia para corrigir um problema de gengiva. O procedimento tampouco foi agendado.

O marceneiro diz que só não procurou uma clínica particular ainda por não ter condições financeiras de pagar pelo tratamento. / I.P. e P.S.