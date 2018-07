Espera por visto dos EUA cai para 3 dias em SP O consulado dos Estados Unidos em São Paulo reduziu para três dias úteis o tempo de espera para agendamento de entrevistas de vistos. Em outubro, a demora chegava a 90 dias e só havia horários disponíveis para 2009. Depois, a embaixada americana investiu US$ 7 milhões em tecnologia para melhorar o atendimento em todo o País, deslocou funcionários de outros departamentos para o setor de vistos e trouxe para o Brasil diplomatas que servem em outros países. De acordo com o chefe do setor de Vistos do consulado de São Paulo, Donald Frerichs, houve também mudanças nos procedimentos. Por exemplo, menores de 14 anos cujos pais possuem vistos, podem enviar os documentos e não precisam mais comparecer ao consulado. O consulado de Brasília também reduziu para três dias a espera, o de Recife para 19 e o do Rio de Janeiro, para 35. Em 2009, seis novos diplomatas americanos serão enviados para o Brasil - quatro deles servirão no Rio, onde a espera é maior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.