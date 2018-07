Esperança de juro menor nos EUA faz Bovespa decolar 13,4% Depois de ter perdido uma quarto do valor em apenas cinco dias, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma recuperação fulminante, com investidores se agarrando à esperança de corte do juro norte-americano para voltar a comprar ações. De olho na escalada histórica de mais de 10 por cento dos principais índices de Wall Street, o Ibovespa deu um salto de 13,42 por cento, para 33.386 pontos, apagando a maior parte das perdas das últimas duas sessões. Todas as 66 ações da carteira subiram. O giro financeiro da sessão foi de 4,9 bilhões de reais. "Tudo isso é a expectativa de corte de juro nos Estados Unidos", resumiu Carlos Alberto Ribeiro, diretor da Novação Distribuidora. Os indicadores econômicos divulgados nesta terça-feira não sugeriam nenhuma recuperação. O principal deles foi o índice de confiança do consumidor norte-americano, que despencou em outubro para o pior patamar em 41 anos. "Como o consumo das famílias responde por cerca de 70 por cento do PIB do país, a diminuição da confiança deve refletir no consumo e deixa o quadro ainda mais negro" comentou José Francisco Gonçalves, economista-chefe do banco Fator. Mas, depois de as bolsas na Europa e nos Estados Unidos terem ajoelhado ao menor nível em 5 anos, mesmo as reiteradas mostras de que a economia mundial está entrando numa recessão não foram suficientes para conter o apetite dos caçadores de barganhas. A expectativa média é de que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, reduza a taxa básica do país em 0,5 ponto, para 1 por cento ao ano. "Os números da economia passaram despercebidos", afirmou Ribeiro. Diante disso, os índices Dow Jones e S&P 500 decolaram quase 11 por cento. Por aqui, o anúncio de novas medidas do governo para amortecer os efeitos da crise internacional sobre a economia acrescentaram combustível ao movimento comprador. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou que uma linha de financiamento de 3 bilhões de reais para o setor de construção civil será lançado nesta quarta-feira. Bastou para catapultar as ações de empresas do setor. Cyrela, a melhor do índice, saltou 33,55 por cento, para 10,35 reais. Gafisa teve uma disparada de 29,5 por cento, 13,99 reais. Os setores bancário e o de empresas ligadas a commodities, os de maior importância no Ibovespa, também tiveram um dia de redenção. Companhia Siderúrgica Nacional teve incremento de 21,7 por cento, cotada a 28 reais. Unibanco liderou o setor financeiro, com avanço de 13,9 por cento, a 11,71 reais.