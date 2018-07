Esperanças sobre zona do euro impulsionam índices europeus

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em alta de 1,04 por cento, aos 1.040 pontos. O volume de operações ficou em apenas 68 por cento da média diária em 90 dias.

A corte superior alemã se reuniu para discutir se o resgate da União Europeia é compatível com a legislação nacional, com o ministro das Finanças do país, Wolfgang Schaeuble, alertando para as consequências de um atraso significativo no processo.

Embora nenhuma decisão seja esperada para esta terça-feira, investidores estavam esperançosos quanto a uma aprovação, e yields (rendimentos) dos bônus espanhóis e italianos recuaram.

"Os mercados de títulos periféricos estão em uma situação um pouco melhor. O tribunal constitucional está reunido (e os mercados estão) se dirigindo para um risco maior e emoção", avaliou o chefe de investimento da RMG, embora tenha aconselhado tratar os movimentos do mercado com cautela, porque o sentimento atual pode rapidamente se inverter.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou com alta de 0,65 por cento, a 5.664 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 0,79 por cento, para 6.438 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 avançou 0,59 por cento, a 3.175 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve alta de 0,40 por cento, para 13.868 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 ganhou 0,58 por cento, a 6.726 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 subiu 0,89 por cento, para 4.794 pontos.

