'Espero fazer parte dessa nova onda'

O General Elektriks é praticamente uma banda de um homem só como funciona?

Eu vou bem a fundo nas baterias. Sou meio psicótico e os grooves ficam bem realistas. O resto sou eu nos teclados. Às vezes o clavinete parece uma guitarra, mas sou eu. E é claro que também chamo gente para tocar, como no caso dos instrumentos de sopro e cordas.

Esses são difíceis de samplear. O som fica plastificado, cafona.

Sim (risos). Mas também depende de que tipo de sonoridade você busca. No caso do Neptunes, que virou o N.E.R.D e já produziu para a Britney Spears, essa breguice plastificada dos sopros e cordas era uma opção estética. Eles fizeram isso virar cool.

Você usa muitos teclados antigos. E os sintetizadores antigos, usados por quase todos os produtores da década?

Eu venho do piano acústico e gosto de ter dinâmica, então não abro mão dos instrumentos verdadeiros. Mas as texturas que você consegue em um sintetizador como SH 101 que toca uma nota por vez, são lindas. É como nos discos dos anos 70 do Stevie Wonder. Tudo era mono e ele tinha que recriar os acordes gravando uma parte para cada voz. O som ficava incrível, cada acorde era como um animalzinho.

E hoje, que artistas você ouve?

LCD Soundsystem, MGMT e Jannelle Monáe. A canção dela Tightrope é ótima.

E você pode dizer que se encaixa nessa onda retrô de Janelle Monáe e LCD?

Sim, mas acho que eles não são retrô. A Janelle é um exemplo de alguém que se inspira nos mestres mas leva isso para o futuro. Eu espero que eu faça parte disso, mesmo que seja no meu microcosmo.