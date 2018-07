'Espero que eles sejam condenados', diz mãe de Isabella Quase dois anos após a morte de Isabella Nardoni, em 29 de março de 2008, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 24 anos, busca formas de manter viva a memória da filha. Mantém fotos da menina pela casa inteira, guarda brincos e roupas de Isabella com objetos pessoais. Procura também, vez ou outra, passear com os sobrinhos - o que a faz "reviver", segundo conta, algo semelhante ao que sentia nos momentos com a filha.