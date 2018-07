Espetáculo infantil aborda reciclagem Hoje acontece a segunda edição do projeto O Grande Reciclador no Museu do Ipiranga. O espetáculo infantil aborda de forma lúdica o tema reciclagem. Um grupo de crianças e um catador de material reciclável, auxiliados por seres fantásticos nascidos do lixo, sob o comando do herói Reciclone, mostrarão os caminhos para encontrar O Grande Reciclador. Nos dias de apresentação, stands com oficinas colocarão adultos e crianças em contato com objetos recicláveis. Os espetáculos acontecem às 16e 19 horas e os stands funcionam durante esse período. / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS