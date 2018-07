Espetáculo lúdico e musical da Cia. Noz A Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação apresenta 100 Mais Nem Menos, para crianças a partir de 1 ano. Música, bonecos, brincadeiras folclóricas e uma animação especial, com letras e algarismos que flutuam no ar, fazem parte do espetáculo lúdico. Teatro Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579; tel.: (11) 6971-8700; 15h30. R$ 10.