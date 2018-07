Espírito de micareta Fique atento para não perder nenhum trio elétrico. No domingo, 14 carros partem do Masp em direção à Consolação, a partir das 12h. Três carros ('Abertura', 'Diversidade' e 'Paz/Casamento') são oficiais do evento, preparados pela Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOGLBT). A Associação selou uma parceria com o The L Club para montar o 'Trio das Lésbicas'.