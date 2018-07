Espírito Santo confirma 14 mortes por dengue no ano O Núcleo de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo registrou este ano, até o último dia 6, 24.989 notificações de dengue em todo o Estado. Entre as 20 mortes suspeitas por dengue grave ocorridas em 2009, 14 óbitos já foram confirmados e seis estão em investigação pelo Comitê de Investigação de Óbito da Secretaria. Os municípios com maior quantidade de notificações são Serra, Vila Velha, Nova Venécia, Vitória e Baixo Guandu.