Espírito Santo confirma caso suspeito de gripe suína A Secretaria da Saúde do Espírito Santo confirmou no começo da noite, por meio da sua assessoria de imprensa, a notificação do caso com suspeita de gripe suína (influenza A H1N1) no Estado, conforme divulgou o Ministério da Saúde. Trata-se de uma mulher de 19 anos, residente em Vitória e que teria passado três semanas nos Estados Unidos. Ela permanece internada no Vitória Apart Hospital, tido como referência na capital capixaba.