Espírito Santo confirma duas mortes por leptospirose A Secretaria da Saúde do Espírito Santo confirmou duas mortes causadas por leptospirose. Os exames realizados nas vítimas ainda são preliminares. Os resultados definitivos devem ser sair em até 30 dias. As vítimas são um jovem de 14 anos, morador de Vila Velha, que morreu no dia 10 de dezembro, e um senhor de 63 anos, morador de Vitória, que faleceu no domingo. Após os resultados obtidos no Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), amostras de sangue dos pacientes foram encaminhadas para exames em unidades do Ministério da Saúde em Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Desde o início de novembro, quando começaram a ocorrer as chuvas mais intensas, foram confirmados preliminarmente 25 casos de leptospirose no Espírito Santo. Os casos foram registrados nos municípios de Cariacica (04), Pedro Canário (02), Itaguaçu (01), Vila Velha (06), Santa Maria de Jetibá (02), Muniz Freire (01), Alegre (02), Serra (01), Laranja da Terra (01), Marechal Floriano (01), Castelo (01), Itapemirim (01), Vitória (01) e Baixo Guandu (01).