Espírito Santo registra 25 mortes pela dengue, em 2011 O Estado do Espírito Santo já contabiliza 25 mortes pela dengue somente neste ano, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado hoje. No total, foram notificados 48.835 casos, sendo 3.150 suspeitas da forma grave da doença (dengue com complicação e dengue hemorrágica) e cinco em investigação. Os dados se referem ao período de 2 de janeiro a 10 de setembro.