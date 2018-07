Espírito Santo tem 5 mortes com suspeita de dengue

O número de notificações de dengue voltou a subir neste carnaval no Espírito Santo, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado. No período, houve duas mortes com suspeita de febre hemorrágica da dengue, ambas em Cariacica, subindo para cinco as suspeitas de morte pela doença. Além do número total de suspeitas de dengue registradas até o dia 15 de fevereiro, com 6.309 casos em todo o Estado, outras 53 notificações foram registradas durante os quatro dias de Carnaval, segundo a Secretaria de Saúde. Veja também: Notificações de dengue superam 18 mil em três Estados Rio investiga supostas mortes por dengue este ano Mulher morre com suspeita de dengue hemorrágica em Araras Menino de 4 anos morre com suspeita de dengue na BA Confirmado primeiro caso de dengue hemorrágica em BH Dengue pode ter matado 12 pessoas no Rio este ano Morre criança com suspeita de dengue na BA; há casos em SP Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 Com os números do Carnaval, agora são cinco óbitos suspeitos de serem causados por dengue hemorrágica, todos sob investigação, de acordo com a Secretaria. Os exames complementares serão realizados e os resultados conclusivos sairão em até 90 dias. Durante o carnaval, o plantão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu 53 notificações de dengue na Região Metropolitana da Grande Vitória. Três registros foram de pessoas não residentes nesses municípios. Do total de notificações, 12 pacientes têm menos de 15 anos. Bahia Atendendo ao Ministério Público, um juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu liminar autorizando agentes de combate à dengue a entrar em imóveis desocupados. A decisão precisa ser publicada no Diário do Poder Judiciário, mas a prefeitura informa que os trabalhos só devem ser iniciados em meados de março. As ações, que contarão com agentes de saúde, policiais e chaveiros, serão planejadas. Segundo a prefeitura, 1.233 imóveis encontram-se fechados ou abandonados na capital baiana. A Bahia tem, este ano, 6.567 casos notificados de dengue, número 150% maior do que o registrado no mesmo período em 2008. Foram confirmadas seis mortes no Estado, todas de crianças. A última suspeita de morte por dengue ocorreu na terça-feira, em Itabuna. No Espírito Santo, três mortes por dengue hemorrágica são investigadas, duas em Vila Velha e uma em Santa Maria de Jetibá. A Secretaria de Saúde não confirmou nenhuma morte pela doença este ano. No Estado foram notificados cerca de 5.700 casos de dengue clássica. Em Minas, as notificações chegam a 6.502. Até a última sexta-feira, 14 pessoas morreram com suspeita de dengue hemorrágica. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)