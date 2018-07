Espirro pode ser sinal de excitação sexual, diz estudo

Uma pesquisa realizada por dois médicos britânicos indica que o ato de espirrar pode estar relacionado à excitação sexual em algumas pessoas. Os médicos decidiram investigar a relação entre as duas coisas depois de ler sobre o estranho caso de um paciente que tinha ataques incontroláveis de espirros toda vez que pensava em sexo. Fazendo o levantamento em salas de bate papo na internet, eles descobriram outras 17 pessoas, de ambos os sexos, que tinham o mesmo problema. A explicação para o fenômeno pode estar numa falha na forma como o sistema nervoso funciona, dizem os médicos no estudo, divulgado na publicação científica Journal of the Royal Society of Medicine. Sistema nervoso autônomo Mahmood Bhutta, um otorrinolaringologista do hospital John Radcliffe, da cidade de Oxford, foi um dos autores do estudo. Segundo ele, o fenômeno pode ser mais comum do que se pensa e ser até genético. "Certamente parece esquisito, mas eu acho que esse reflexo demonstra a existência de relíquias evolucionárias na estrutura de uma parte do sistema nervoso chamada sistema nervoso autônomo", disse. "Esta é a parte que comanda coisas sob as quais não temos controle, como nossos batimentos cardíacos ou a quantidade de luz que entra através de nossas pupilas." "Às vezes, os sinais nesse sistema ficam cruzados, e eu acho que essa pode ser a razão de algumas pessoas espirrarem quanto pensam em sexo", explicou Bhutta. O médico disse que vergonha ou timidez podem acabar fazendo as pessoas não admitirem o problema. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.