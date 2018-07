Esporte é atividade de lazer preferida entre paulistanos Uma pesquisa divulgada hoje pela empresa Flash H2R do Comportamento revelou que praticar esportes é, de longe, a atividade de lazer preferida da maioria dos paulistanos. Com 41% de preferência no geral (58% entre os homens e 24% entre as mulheres), as atividades esportivas aparecem na frente dos programas culturais como cinema e teatro (14%, 11% entre os homens e 16% entre as mulheres). A pesquisa também apontou que 2% dos entrevistados não têm tempo para diversão. Quando a pergunta é sobre o que os moradores da capital paulista gostariam de fazer, os esportes continuam liderando, com 35% para os dois sexos. Em segundo lugar aparece o desejo de viajar, revelado por 30% (31% homens, 29% mulheres) dos pesquisados, no entanto, praticado por apenas 3%. Foram consultados 450 moradores de São Paulo (225 homens e 225 mulheres), das classes A, B, C e D, entre 14 e 65 anos. Como esperado, a pesquisa revelou que o esporte mais praticado pelos homens é o futebol (42%). Outros 5% ainda revelaram que gostariam exercer o esporte, mas por algum motivo não podem. Já entre as mulheres, a prática da caminhada lidera, com 9%. Porém, a natação, com 14%, foi apontada como o esporte preferido pelo sexo feminino. A pesquisa mostrou ainda que 8% das mulheres vão ao shopping para descansar, ante 2% dos homens. Na faixa etária entre 51 e 65 anos, 13% declararam que gostariam de sair para dançar, contra 10% entre os jovens de 18 a 25 anos. Leitura e religião Apenas 5% dos homens e 6% das mulheres afirmaram ler nos horários livres. A prática de cursos entre as mulheres é de apenas 2%, apesar de 7% terem revelado que desejam usar o tempo de lazer para melhorar o nível profissional. Já os homens revelaram que não usam horários de lazer para estudar, mesmo com 4% tendo revelado que gostariam de fazê-lo. Pela pesquisa, a religião pareceu estar um pouco de lado. Apenas 4% das mulheres afirmaram ir à igreja nas horas livres, costume de apenas 2% dos homens. A atividade não apareceu entre a atividade de lazer que gostariam de poder praticar.