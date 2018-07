Esportes Summary O presidente da Fifa, Joseph Blatter, desmentiu nesta segunda-feira que a entidade tenha um "plano B" para a hipótese de a África do Sul não conseguir organizar a Copa do Mundo de 2010. Blatter declarou há alguns meses que a Fifa tinha planos de contingência para o caso de o país africano estar mal-preparado ue despertou especulações de um possível acordo de troca por Drogba. "Não há o desejo pelo Drogba. O Inter já tem um grupo de atacantes com um amplo rol de características", disse Marco Branca, segundo o site do Inter (www.inter.it). "Drogba é um jogador do Chelsea e, por muito anos, está se saindo muito bem em Londres. Temos nossos atacantes que estão se saindo tão bem quanto ele". Reportagens no mês passado disseram que Drogba, cuja temporada tem sido atrapalhada por lesões e suspensões, teria se encontrado com Branca em um restaurante de Londres. (Por Mark Meadows)