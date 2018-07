Esportes Summary Um grito de alívio marcou a virada que Roger Federer conseguiu depois de estar perdendo por 2 sets a 0 no Aberto da Austrália neste domingo. Mas a número um do tênis feminino Jelena Jankovic estava silenciosa ao sair da quadra central depois de uma derrota nas oitavas-de-final. O suíço Federer conseguiu evitar problemas realmente sérios contra o tcheco Tomas Berdych, fazendo 4-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 6-2 para manter vivas suas esperanças de igualar o recorde de 14 troféus de Grand Slams. África do Sul inicia contagem regressiva de 500 dias para a Copa JOHANESBURGO (Reuters) - A África do Sul estará na segunda-feira a 500 dias de receber a Copa do Mundo de 2010 e enfrenta sérios questionamentos sobre a capacidade do país de estar pronto a tempo para o início do torneio. Prazos que não foram cumpridos recentemente mostram o calendário apertado que o país terá de seguir para ter os 10 locais de competição prontos para o início do torneio, em 11 de junho de 2010. Serena e Murray chegam às oitavas do Aberto da Austrália MELBOURNE (Reuters) - Serena Williams, Rafael Nadal e Andy Murray conquistaram sua ida para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália, e assim o foco do torneio se volta novamente para o tênis, depois de os confrontos étnicos entre torcedores terem marcado negativamente aquele que é conhecido como o "Grand Slam Feliz". Tricampeã na Austrália, Serena Williams passou pela chinesa Peng Shuai por 6-1 e 6-4 e mandou um recado inequívoco para as suas rivais mais jovens, lembrando porque ela continua como o padrão a ser seguido no tênis feminino. Hamilton pode igualar Schumacher, diz novo chefão da McLaren LONDRES (Reuters) - Lewis Hamilton, atual campeão mundial de Fórmula 1 e piloto da McLaren, pode se igualar ou até mesmo superar o recorde de sete títulos conquistados por Michael Schumacher, de acordo com Martin Whitmarsh, novo chefe de equipe da escuderia inglesa. "Ah sim, ele claramente tem o potencial para fazer isso," disse Whitmarsh, que assumirá o comando da equipe, no lugar de Ron Dennis, antes do início da temporada, que acontece em março, em entrevista concedida ao jornal Guardian, que foi veiculada neste sábado. Argentino Saviola quer deixar o Real se seguir sem jogar MADRI (Reuters) - O atacante argentino Javier Saviola disse neste sábado espera que o Real Madrid decida se ele vai jogar ou então pode deixar o clube, atual campeão do futebol espanhol. "É uma situação duríssima. Te obriga a ser muito forte mentalmente porque cada partida que é disputada e você não joga te destrói um pouco mais psicologicamente", disse Saviola, de 27 anos, ao diário esportivo Marca. Serena avança às oitavas e Mauresmo perde na Austrália MELBOURNE (Reuters) - A norte-americana Serena Williams avançou neste sábado às oitavas-de-final do Aberto da Austcke, secretário-geral da Fifa, em sua última viagem para a África do Sul, que foi realizada antes do último Natal. Várias celebrações ao longo do país estão programadas para esta segunda-feira, para lembrar a contagem regressiva de 500 dias.