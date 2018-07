Esportista é preso ao tentar embarcar com cocaína O halterofilista búlgaro Galabin Boevski, campeão olímpico em Sidney no ano 2000, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, tentando embarcar para seu país com nove quilos de cocaína. A detenção ocorreu no dia 25, mas só hoje se tornou pública, após o Ministério das Relações Exteriores da Bulgária confirmar a informação.