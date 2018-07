Esposa de homem que atirou na família tem alta em São Paulo

Valéria Gomes Freitas, de 37 anos, recebeu alta hospitalar na manhã de hoje da Santa Casa de Franca, no interior paulista. Ela é a esposa de Helder Massucato Rezende que atirou em cinco membros da famílias - Valéria, a mãe Lourdes, de 74 anos, e os três filhos - na sexta-feira na casa das vítimas e em seguida se matou. Segundo o neurocirurgião da Santa Casa, Sinésio Grace Duarte, Valéria ainda corre riscos de perder a visão do olho esquerdo. Veja também: Fígado de crianças mortas em Franca são transplantados Rins de crianças mortas pelo pai em Franca já tem receptores Os filhos Letícia, de 11 anos, e Alexandre, de 7, também morreram. Júlia, a gêmea de Letícia, passou por cirurgia ontem para descompressão do cérebro, mas ainda continua internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Infantil, respirando por aparelhos. Todas as vítimas foram atingidas por tiros na cabeça. Após a constatação das mortes cerebrais de Letícia e Alexandre, a família decidiu doar os órgãos (rins, fígados, córneas e um pâncreas) das crianças. No final da tarde de ontem, o delegado Márcio Murari ouviu, informalmente, o depoimento de Valéria, ainda no hospital. Segundo Murari, Valéria disse que estava na sala quando Helder chegou e atirou, sem nada dizer. Ela pensou que ele fosse se despedir dela. Depois, de acordo com o depoimento ao delegado, Valéria só ouviu um barulho num dos quartos, mas perdeu a consciência. No depoimento informal, Valéria disse que não sabe o que teria levado o marido a cometer os crimes. Ela confirmou ainda que Helder estava em depressão, tomando medicamentos, e bebia, mas negou que sabia se ele usava drogas, conforme informaram outros parentes e vizinhos.