Esposa traída 10 dias após casamento será indenizada

Para a Justiça, a atitude foi "traiçoeira" e os amantes "devem arcar com as consequências do macabro ato". Segundo a ação, logo depois do casamento, a amante procurou a mulher para contar sobre o caso extraconjugal. Ouvidos no processo, a amante disse não ter culpa pela separação do casal. O ex-marido assumiu a traição, mas alegou ter arcado com as despesas do casamento. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.