Espuma branca nas praias do Rio desencoraja banhistas Uma espuma branca e sem cheiro apareceu na orla carioca no domingo, 19, e permaneceu nesta segunda-feira, 20, e desencorajou alguns banhistas que aproveitavam o feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, a entrarem no mar. Na praia do Leblon, a espuma cobria toda a extensão das rochas do Mirante do Leblon. Apesar de a maioria não se aproximar, um surfista mais corajoso mergulhou na espuma.