Esquema desviava diesel na Castelo Branco, em SP

SOROCABA - A Polícia Civil desmontou quinta-feira, 3, um esquema de desvio de combustível que operava na Rodovia Castelo Branco, no município de Quadra, no interior de São Paulo. Em uma borracharia que funcionava como fachada para a fraude, os policiais encontraram 19 tambores com óleo diesel e 16 tambores com álcool, além de latas com lubrificante. Cada recipiente continha 50 litros de combustível. Duas pessoas - um adulto e um adolescente - foram detidos no local. Eles não conseguiram comprovar a origem do material.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos eram retirados de caminhões-tanque que fazem o transporte de combustível e revendidos a outros motoristas. Os policiais apreenderam artefatos usados para tirar o combustível dos tanques sem romper o lacre. Eram furtados de 100 a 200 litros por tanque para que a falta do produto não fosse constatada na entrega. De acordo com a polícia, os caminhoneiros participavam da fraude. A borracharia foi interditada.