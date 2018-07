Esquema serviu para manter projeto de poder do PT, diz Ayres Britto O presidente do STF, ministro Ayres Britto, afirmou nesta quarta-feira, ao condenar ex-ministro José Dirceu e os chamados núcleos político e publicitário por corrupção na ação penal do chamado mensalão, que o esquema serviu para manter um projeto de poder do PT.