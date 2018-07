Esquerda deve ganhar eleições na Suécia, mas sem maioria no Congresso A oposição de centro-esquerda deve garantir a vitória nas eleições da Suécia, sem, no entanto, conquistar a maioria no Parlamento, mostram as primeiras parciais da votação neste domingo, dia em que os eleitores pareceramm votar por mais emprego, escolas e hospitais após oito anos de redução tributária e acanhada política de bem-estar social desenvolvidas sob comando dos partidos de centro-direita.