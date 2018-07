Esquerda perde DCE da Federal gaúcha

"Protestos contra governos estão descartados", avisa o futuro secretário de Integração, Tiago Grohmann, de 23 anos, filiado ao PSDB. "A não ser que houver algo descabido contra os estudantes", completa Marcel van Hattem, do Conselho de Administração, ex-vereador de Dois Irmãos, ex-presidente da Juventude do PP e pré-candidato a deputado estadual em 2010.

A partir do dia 4, o presidente do DCE será o estudante de Administração Renan Pretto, de 19 anos, sem filiação. A sua chapa, DCE Livre - Mudança Urgente!, propôs redução do preço da carteira estudantil, mais segurança no câmpus, ensino voltado para empreendedorismo e parcerias com a iniciativa privada.

O DCE já levou à formação de lideranças esquerdistas como o deputado estadual Raul Pont (PT), nos anos 60, e, recentemente, a vereadora de Porto Alegre Fernanda Melchiona (PSOL). A atual diretoria, ligada ao PSOL, participou ativamente do movimento "Fora Yeda", com sindicalistas.

Desta vez, houve grande divisão da esquerda, que formou três chapas, uma com estudantes do PSOL, outra com uma dissidência do PSOL e o PSTU, e a terceira com PT e PC do B.

Para o cientista político Benedito Tadeu César, a hegemonia da esquerda entre os estudantes passou, pois não há uma grande bandeira, como a luta contra a ditadura.