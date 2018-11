Esquerda sai na frente em pesquisa para presidente da França

O levantamento, conduzido pela CSA no dia 16 de maio, revelou que 54 por cento dos entrevistados acreditam que o Partido Socialista ainda pode vencer a eleição em abril e maio próximos sem seu candidato celebridade, acusado de tentativa de estupro a uma camareira de hotel em Nova York.

Foi a primeira pesquisa de opinião para o pleito de 2012 que não incluiu Strauss-Kahn na lista de potenciais candidatos.

Entre os eleitores socialistas, 70 por cento dizem crer que o partido ainda pode vencer as eleições.

O presidente conservador Nicolas Sarkozy, cuja taxa de aprovação é baixa, está sofrendo deserções para o direitista Fronte Nacional e enfrentará uma luta acirrada para se reeleger no ano que ano.

O afastamento quase certo de Strauss-Kahn da disputa deve ajudar Sarkozy um pouco.

A pesquisa de quarta-feira apurou que François Hollande, ex-líder do Partido Socialista, seria o novo candidato favorito da esquerda, 10 pontos à frente da atual líder Martine Aubry.

Também previu que qualquer dos candidatos obteria 23 por cento no primeiro turno da eleição, com Sarkozy um ponto atrás de Hollande ou empatado com Aubry, e a líder de extrema direita Marine Le Pen em terceiro com 20 por cento.

Comparado com o levantamento da CSA de 28 de abril, o mais recente indica um ganho de um ou dois pontos para Sarkozy por conta do escândalo de Strauss-Kahn.

A pesquisa com 1.007 pessoas ainda revelou que 57 por cento dos inquiridos acreditam que o caso de agressão sexual foi uma armação dos inimigos de Strauss-Kahn para incriminá-lo.

(Reportagem de Catherine Bremer)