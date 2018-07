Está mais fácil entrar na faculdade O que importa o Censo do Ensino Superior para o jovem de 16 anos, que já se amedronta com o vestibular que terá de fazer no futuro próximo? As páginas e páginas do estudo do MEC dizem para o estudante brasileiro que está mais fácil entrar na faculdade. Isso para quem está disposto a cursar ensino superior. Há uma saturação do sistema, com o número de instituições em queda e a sobra de vagas gigantesca. Mesmo assim, ainda há mais lugares, ano a ano, para se estudar em universidades privadas e públicas.