'Está na hora da Gaviões ser campeã', diz Basílio "Está na hora de a escola voltar a se impor e ser campeã", disse Basílio, autor do gol que deu ao Corinthians o título de campeão paulista de 1977 após 23 anos sem título, pouco antes de entrar na avenida com a Gaviões da Fiel. Outro dos grandes ídolos do time que desfilam hoje pela escola, Biro-Biro demonstrava muito otimismo na concentração: "Vamos fazer um desfile muito bonito!" A Gaviões é quinta escola a se apresentar no segundo dia de desfiles do Grupo Especial em São Paulo. Biro-Biro e Basílio desfilam há anos pela escola. No caso de Biro-Biro, é a sexta vez no Sambódromo de São Paulo defendendo a escola, enquanto Basílio já vai para o 15º ano de desfile no Anhembi. Do time atual, André Santos, William, Elias e o goleiro Felipe vão desfilar pela primeira vez, além do presidente do clube, Andrés Sanchez.