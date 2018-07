Está todo mundo de olho

Fui pra casa remoendo o episódio, mas me dei conta de que basta ter um mínimo de visibilidade para que nossas reações estejam sempre sob avaliação. Não dá nem para mandar um barbeiro tomar banho na soda, como dizia uma tia, porque somos "personagens públicos". Como se aparecer na telinha tornasse a pessoa mais importante ou especial e a obrigasse a ter determinado comportamento.

Esse ligeiro incidente me veio em mente ao acompanhar a voracidade com que acessamos o YouTube para assistir ao filminho em que Luiz Gonzaga Belluzzo comanda a massa, numa festa de escola de samba uniformizada, com gritos de guerra contra o São Paulo. A farra aconteceu em outubro e só agora caiu na rede, depois que alguém decidiu descarregar as imagens de celular e expô-las ao mundo.

O presidente do Palmeiras aparece despojado da figura de dirigente esportivo e se desnuda como torcedor de arquibancada, que fala bobagens contra rivais com a naturalidade com que na sequência confraterniza com eles. Besteiras que na maioria das vezes caem na vala comum do esquecimento, porque não merecem nada além disso. Tolices que qualquer pessoa saudável despeja quando está na intimidade. Quanta sandice politicamente incorreta não falamos a todo momento? E nem por isso o dólar despenca ou vem outro Dilúvio Universal. Porque é tudo da boca pra fora.

O problema, como lembrou o caro amigo e "Boleiro" Luiz Zanin em seu blog no site do Estadão, é que hoje em dia todo mundo carrega celulares que filmam, fotografam, navegam na internet, sintonizam emissoras de rádio e tevê e até servem para falarmos. Então, os passos de anônimos ou não podem ser registrados e virar domínio público. Daí o que se supõe estar limitado a um grupo pequeno pode ser visto por um pastor nas Ilhas Faroe. E, dependendo do que o sujeito fez, vira celebridade ou se transforma em vilão.

O que não falta é miolo-mole - que pode levar a sério a expressão "matar os bambis", como se fosse isso que o cartola desejasse. E também o que brota mais do que mato na serra é gente cheia de melindres, que vê desrespeito em tudo. Muita chatice e pouca alegria se esparramam por aí. Em todo caso, senhor Belluzzo, tome cuidado até quando for comer uma pizza com amigos; sempre haverá um pronto a registrar seu mais ligeiro comentário a respeito de tudo - do futebol aos rumos da economia.

Por falar em rumo, está espetacular a definição do Campeonato Brasileiro de 2009. Parece que todo mundo se esforça para entregar a taça para o concorrente, tamanha a oscilação dos que se agrupam no bloco de cima. Está tudo tão embolado e de pernas pro ar, que o São Paulo pode até fazer a festa do título no domingo em Goiânia. Acho difícil. Mesmo assim, o atual tricampeão tem ligeira vantagem sobre o Flamengo. O Inter, se não vacilar contra Sport e Santo André, pode sonhar com alguma reviravolta. Já o Palmeiras que abra o olho, senão fica fora até da Libertadores.