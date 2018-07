'Está tudo lindo', diz Zeca Pagodinho O portelense Zeca Pagodinho está animado com o princípio de desfile da Império Serrano. Ele desfila hoje pela Grande Rio e amanhã em sua escola do coração. Zeca está cantando com entusiasmo o samba da Império, que é uma reedição do tema 1976 que já foi gravado pela também portelense Marisa Monte. "Esse samba é lindo, todos os sambas do império são lindos. Para mim, está tudo lindo", disse o compositor animado e abraçando integrantes do Império Serrano. Zeca sairá na Grande Rio ao lado do filho Luizinho.