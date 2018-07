'Está um a zero' para 'Batman', diz procurador do Rio Ao comentar hoje a atuação de milícias no Estado e os vídeos postados na internet pelo ex-policial Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, disse que "está um a zero para o bandido". "Talvez se possa dizer que está um a zero para o bandido, mas tenho certeza de que o Estado vai virar o jogo", disse. Há um mês no cargo, Lopes chamou a imprensa para anunciar a criação do núcleo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado e às Atividades Ilícitas Especializadas. Batman é acusado de liderar a milícia autodenominada Liga da Justiça, que atua na zona oeste da capital fluminense. Há quatro meses, ele fugiu do presídio Bangu 8 pela porta principal. Nos vídeos, Batman acusa policiais de corrupção. Segundo o procurador-geral, que classificou divulgação dos vídeos de "deplorável", a ação do criminoso "tem sido audaciosa". "Os EUA estão tentando até hoje pegar o Bin Laden. Nem sempre isso é fácil". Para ele, a ação de milicianos "surgiu em razão da omissão que houve nos últimos anos". "Não podemos deixar que isso avance. Não deixa de ser uma máfia", disse. Lopes recebeu hoje do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias, concluído em dezembro com 225 indiciados, entre eles os vereadores Carminha Jerominho (PTdoB) e Cristiano Girão (PMN). Freixo disse que o objetivo do encontro era buscar integração para priorizar o combate ao crime organizado. "Mais do que uma formalidade, é um compromisso político, o que o Rio está precisando."