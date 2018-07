Estação Adolfo Pinheiro do Metrô será entregue sábado

Inicialmente, de acordo com o governador, a nova estação funcionará em fevereiro de segunda a sexta-feira com horários reduzidos. Os sábados e domingos serão usados para ajustes. "Neste final de semana, excepcionalmente, a estação funcionará", disse. Até o final de março a estação Adolfo Pinheiro passará a funcionar integralmente, das 4h50 até 1 hora.

As demais dez estações, de acordo com Alckmin, serão entregues muito próximas umas das outras. "Essa será a linhas dos hospitais, da AACD, do Hospital do Servidor e Hospital São Paulo", observou o governador. Ainda de acordo com Alckmin, amanhã, quarta-feira, 29, o Governo do Estado e o Metrô lançarão o Edital de Parceria Pública Privada (PPP) para escolher as empresas que construirão Linha 18 do Metrô. "É a primeira vez que o Metrô vai sair da capital" disse Alckmin.

A expectativa do governador é assinar o contrato com a empresa vencedora em 90 dias. As obras serão financiadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e do governo do Estado. O governador fez as declarações em breve entrevista que concedeu à imprensa após ter acompanhado a chegada do "Megatatuzão" à estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista.

O Megatatuzão, uma máquina projetada para escavar túneis nas obras do Metrô, partiu do Poço Bandeirantes no dia 11 de setembro do ano passado e percorreu 483 metros. O túnel faz parte da extensão da Linha Lilás, entre o Largo Treze e a Chácara Klabin. A previsão do Metrô é de que o equipamento trabalhe 22 meses para concluir o túnel.