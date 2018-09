Estação Butantã do Metrô-SP funcionará das 8h às 15h

A inauguração da nova estação acontece na manhã da próxima segunda-feira e contará com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB), do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e do presidente do Metrô, Sérgio Avelleda. No mesmo dia, após o fim do evento oficial, a operação será iniciada.

Com a nova estação funcionando, a Linha 4-Amarela irá operar o trecho entre as estações Butantã, Faria Lima e Paulista. Segundo o Metrô, até o final deste semestre haverá ainda a inauguração da estação Pinheiros, a integração da Linha 4-Amarela com a Linha 9-Esmeralda da CPTM (Osasco-Grajaú) e o início da operação das estações em horário integral (das 4h40 à meia-noite, exceto finais de semana, ainda sem operação comercial). A previsão é de que este ano sejam inauguradas ainda as estações República e Luz.