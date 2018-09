Estação Luz da Linha 4-Amarela é inaugurada hoje

Há outras iniciativas parecidas com essa para a Linha 4. Um shopping center está sendo construído em uma área vizinha da Estação Faria Lima e outro poderá ser erguido no terreno da futura Estação Vila Sônia, ambas na zona oeste. Esses imóveis vão atrair ainda mais pessoas para o ramal que, segundo as previsões da concessionária, deve transportar 700 mil passageiros por dia a partir do ano que vem. Hoje, são quase 210 mil.

Segundo Luís Valença, presidente da ViaQuatro, os estudos preliminares apontam que o melhor uso para o empreendimento da Luz é o do ensino superior. "A construção vai ser vertical", explica Valença. Ele diz que o prédio será conectado à estação de metrô e ajudará a revitalizar a área, degradada. A obra vai ocupar um espaço de 6 mil metros quadrados.

Faria Lima - Assim como no caso da Luz, o centro comercial em construção na Avenida Faria Lima, na esquina coma Rua Teodoro Sampaio, se ligará à estação por uma passagem subterrânea. "As pessoas não vão precisar sair do shopping para chegar ao metrô", afirma Valença. Mas, diferentemente dos projetos da Luz e da Vila Sônia, esse terreno pertence a terceiros.

Valença explica que haverá "uma cooperação operacional" e um "conjunto de compensações" entre a ViaQuatro e os proprietários do shopping, para criar receita. Procurada ontem, a incorporadora Yuni, responsável pelo empreendimento, não se manifestou sobre quando o espaço será aberto. A obra, de acordo com funcionários, começou há quatro meses.

No caso do shopping sobre a Estação Vila Sônia - que só deve abrir entre 2013 e 2014 -, Valença afirma que na região faltam centros comerciais do gênero. Ainda não há prazo para as obras começarem, assim como na Estação Luz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.