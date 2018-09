Estação Pinheiros será inaugurada até maio, diz governo O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, informou hoje que a expectativa do governo estadual é de que até maio seja inaugurada a Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela do Metrô. De acordo com o secretário, a partir da abertura da nova estação, será possível, até junho, fazer a integração da Linha 4-Amarela com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) por meio da Estação Pinheiros da Linha 9-esmeralda.