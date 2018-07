Estação São Bento do metrô amplia horário de acessos A Estação São Bento do metrô, uma das mais movimentadas da cidade nesta época do ano devido às compras de Natal que costumam lotar a Rua 25 de Março, um dos mais populares centros de compras da capital paulista, vai ampliar, a partir de amanhã, os horários de funcionamento dos seus acessos Ladeira Porto Geral e Boa Vista. As saídas dão acesso à rua 25 de Março e ao Mercado Municipal. As mudanças serão mantidas até o dia 24 de dezembro.