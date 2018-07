Estação Tucuruvi do metrô terá coleta de lixo eletrônico

A entrega do lixo eletrônico no posto de coleta poderá ser feita diariamente, entre 6h e 18h, até o dia 26 de outubro. O posto de descarte será instalado na área livre (não paga) do mezanino. Ações simultâneas estão previstas para os metrôs das cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Em apoio ao Dia Nacional do Consumidor Consciente, comemorado no próximo sábado, dia 15, a ação na capital paulista faz parte da campanha "Mês do Consumo Sustentável", que pretende conscientizar a população sobre consumo e descarte responsáveis de equipamentos eletrônicos. (Solange Spigliatti)