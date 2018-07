Desta forma, conforme o comunicado divulgado nesta terça, 25, a Estácio espera operar com aproximadamente 24 mil vagas, em cursos técnicos de nível médio profissionalizante, todas no Estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o comunicado, os cursos técnicos da Estácio pelo Pronatec terão suas aulas iniciadas já neste primeiro semestre de 2014.