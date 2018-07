Estácio fará oferta de ações de cerca de R$620 mi

A oferta primária deve levantar cerca de 500 milhões de reais, com a emissão de 12,77 milhões novos papéis, informou a rede de ensino privado em fato relevante.

Já a emissão secundária deverá totalizar aproximadamente 123 milhões de reais, com a venda de 3,058 milhões de papéis do Private Equity Partners C e 85,3 mil ações do fundo de investimentos em participações GPCP4.

Juntos, estes acionistas detêm participação de 19 por cento da Estácio, segundo informações no site da companhia.

Os papéis encerram o pregão em queda de 7,28 por cento, cotados a 36,30 reais, com forte desvalorização após o anúncio.

Para a equipe de análise da Coinvalores, a emissão é positiva para a companhia, que utilizará o capital para sua expansão.

"O mercado está oferecendo oportunidades para isso, e a Estácio está se antecipando", disse a equipe, adicionando que as expectativas são de que a oferta seja realizada em 2013.

O movimento de queda das ações, no entanto, é considerado natural pelos analistas, uma vez que com a diluição do capital da empresa, os atuais investidores perderão participação caso não comprem novas ações.

A empresa pediu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) análise prévia para a oferta nesta segunda-feira.

A destinação dos recursos da oferta primária tem como principal objetivo financiar sua expansão, inclusive por meio de aquisições e expansão do segmento de ensino à distância.

Também prevê o crescimento orgânico por meio de investimentos em novos campi e expansão das unidades atuais com o incremento de salas e laboratórios, de acordo com o documento.

O montante inicial da emissão poderá ser acrescido em ações suplementares correspondentes a até 15 por cento das ações inicialmente ofertadas, além do lote adicional de até 20 por cento da emissão inicial.

