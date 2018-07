Estácio pode receber até 10 mil alunos da Gama Filho

A confirmação virá após realização de visita in loco por uma comissão de avaliadores do MEC, "que poderá validar a autorização de até mais 170 vagas anuais de Medicina para a Estácio", diz em comunicado. Também a empresa informa que assinou ontem, 24, termo de compromisso no MEC junto às instituições de ensino do Consórcio Rio Universitário (Estácio, Universidade Veiga de Almeida e Fatec) para receber alunos de outros cursos da Gama Filho e da UniverCidade.

De acordo com o edital, são ao todo cerca de 10 mil alunos, incluindo os de Medicina. Os investimentos de readequação das unidades no Rio de Janeiro já começaram, no valor de R$ 5 milhões. Além disso, a Estácio diz ter apresentado um plano com detalhamento da infraestrutura e estrutura curricular, que será apresentado aos universitários no início das aulas.

No meio de janeiro a Gama Filho e a UniverCidade (Centro Universitário da Cidade), ambas mantidas pela Galileo Administração de Recursos Educacionais, foram descredenciadas pelo MEC por baixa qualidade acadêmica, comprometimento da situação econômico-financeira da mantenedora e a falta de um plano viável para superar o problema, como constava em despacho do dia 22/01 no Diário Oficial da União com definições sobre o acervo acadêmico e a situação dos estudantes matriculados.