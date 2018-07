Estacionamento de aeroporto no Rio é assaltado

RIO DE JANEIRO - O estacionamento do aeroporto internacional Antonio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, sofreu um assalto no início da manhã desta segunda-feira, 23. Foi o segundo roubo em menos de três meses.

Por volta das 5h45, dois homens armados com uma pistola foram até a tesouraria do estacionamento, no terminal 2, e anunciaram o assalto. Eles renderam quatro funcionários, trancaram o grupo em uma sala, recolheram o dinheiro do caixa e fugiram em um carro ainda não identificado. A empresa que administra o estacionamento não informou quanto foi levado.

A polícia já tomou o depoimento dos funcionários rendidos e solicitou imagens das câmeras de segurança do aeroporto para tentar identificar os ladrões. Em 30 de janeiro, dois homens armados renderam um funcionário responsável por recolher o dinheiro dos guichês. Eles fugiram com o dinheiro. Até hoje o caso não foi solucionado.