Estacionamento no metrô atrai 13,5 mil em SP Inaugurado em 22 de dezembro, o estacionamento conjugado com o metrô na Estação Santos-Imigrantes (Linha 2-Verde), na zona sul de São Paulo, está superlotado. No dia 3, sexta-feira, havia 230 veículos em uma estrutura construída para abrigar 117. A média, nos dias úteis, é de 260 veículos. Com tanta procura, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) já promete abrir um segundo local, vizinho à área, até 2010.