'Estacionamento para amantes' gera polêmica na Itália

Um "estacionamento do amor" vem causando polêmica em uma cidade da província de Cremona, no norte da Itália O local dedicado aos amantes foi aberto no início do ano apesar dos protestos de um grupo de moradores católicos e do padre de Bagnolo Cremasco, localizada a menos de 40 quilômetros de Milão. Luna Parking é o nome do estacionamento pago que promete solucionar o problema dos jovens que, acostumados a morar com os pais até depois dos 30 anos, sofrem com a falta de motéis e os altos preços da rede hoteleira na Itália. "É uma idéia revolucionária", disse à BBC Brasil o estudante universitário Edoardo Gentile. "É ótimo para os jovens apaixonados, que podem contar com um lugar seguro e privado para ter um pouco de intimidade dentro de seus carros." Com custo de 10 euros - cerca de R$ 26,00 - por 90 minutos em um box coberto, os amantes podem fazer o que bem entenderem dentro de seus carros sem correr o risco de serem denunciados por ato obsceno ou de assaltos. As horas sucessivas custam três euros. Construído com 38 boxes e uma área para camping, o local também oferece banheiros e máquinas para comprar café, salgadinhos, e refrigerantes. 'Moral cristã' "Ali, fazem coisas contra a moral cristã", disse o padre Ennio Raimondi, que organizou uma vigília de fiéis católicos em frente ao local antes da inauguração. "Pensamos em pedir perdão ao Senhor pelos pecados que podem ser cometidos no local." Segundo o padre, pela moral católica, não é certo o que os casais dizem fazer dentro dos carros. Ele também denuncia que o estacionamento foi construído numa zona onde estão vários negócios dedicados à prostituição e vizinho a algumas casas noturnas. "É considerado adultério o que podem fazer ali casados com amantes", disse. "É ainda mais grave o que podem fazer casais de clientes com prostitutas. Achamos que o dono do Luna Parking não tem possibilidade de distinguir quem são os casais de clientes do local." Já o proprietário Marco Donarin foi duro e irônico com o padre e pediu que ele incluísse também em suas orações as vítimas dos sacerdotes pedófilos. "Nosso estacionamento não tem nada de imoral", afirmou. "É apenas um lugar onde os jovens podem ter intimidade, com segurança e a baixo custo." Alternativa Não há nada de luxuoso no local. Mas o estacionamento está sendo considerado uma boa alternativa para os jovens que não têm privacidade no país e acabam namorando em qualquer lugar, especialmente dentro de carros. Em Roma, um dos locais preferidos é o Parque do Gianicolo, com uma das melhores vistas da cidade e onde estão enterrados os restos de Anita Garibaldi. É ali que todas as noites inúmeros casais cobrem os vidros dos carros com lençóis, toalhas ou até jornais, para ter um pouco de privacidade. De acordo com pesquisa feita recentemente, quase 90% dos italianos afirmaram ter feito sexo dentro do carro pelo menos uma vez.