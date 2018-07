Estacionar em Zona Azul vai custar R$ 3 em São Paulo O valor cobrado para estacionamento em vagas da Zona Azul em São Paulo vai aumentar a partir de segunda-feira, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O valor passará de R$ 1,8 para R$ 3. De acordo com a CET, as folhas dos talões já adquiridos continuam tendo validade, bem como folha e talões marcados com os preços antigos, que deverão ser vendidos conforme o valor impresso. A lista com todos os endereços dos postos credenciados pela CET pode ser obtida no site (www.cetsp.com.br).