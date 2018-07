Estações de reciclagem do Pão de Açúcar fazem 10 anos Ao completar dez anos de existência, as estações de reciclagem nas lojas do supermercado Pão de Açúcar já arrecadaram quase 50 mil toneladas de material reciclável em todo o País. O programa começou em 2001 no estacionamento de 12 lojas e, hoje, está presente em 110 em todo o Brasil.