Estações de trem já estão liberadas no Rio A SuperVia informa que as estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo já estão liberadas para circulação de trens Os terminais permaneceram fechados durante a manhã desta quinta-feira, em virtude de um problema operacional ocorrido em um trem que seguia de Queimados para a Central do Brasil. Um grupo de passageiros ocupou a linha férrea próxima à estação Sampaio, em protesto à interrupção do serviço.