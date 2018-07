Estações do metrô de SP terão 6 'esteiras inteligentes'

Serão três corredores de esteiras rolantes, cada um com dois equipamentos. Cada unidade mede 1,10 metro de largura por 45 metros de comprimento, e uma viagem de um lado a outro, percorrendo duas esteiras consecutivas, deve levar dois minutos e 18 segundos - isso se o passageiro permanecer parado.

Os aparelhos, fabricados pela ThyssenKrupp, são do modelo "Iwalk", mas também são conhecidas como "esteiras inteligentes". O nome vem do sistema de uso eficiente da energia elétrica. Quando não há passageiros, ela fica parada. É só alguém colocar o pé no equipamento e ele entra em ação.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a capacidade máxima conjunta das seis esteiras é de 20 mil usuários por hora, nos momentos de maior movimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.