Estações do metrô são reabertas após pane em SP As estações Jabaquara, Conceição e São Judas da Linha 1 (Azul) do metrô foram reabertas por volta das 9h10. Segundo informações do metrô, os trens da Linha 1 já estão circulando normalmente. Um problema em uma das composições havia fechado mais cedo as três estações.